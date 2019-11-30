30.11.2019 - 03:23 |
‘Alnımızın akıyla çıkacagız’
TFF 1. Lig’de son olarak Akhisarspor’a deplasmanda 2-1 yenilip üst üste 4. mağlubiyetini alan Altay, 12 günde birbirinden zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak.
Önce yarın kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor’u konuk edecek siyah beyazlılar, hafta içinde kupa mesaisi verecek. Siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında 4 Aralık Çarşamba günü Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor’la evinde oynayacak.
‘Çıkışa geçeceğiz’
Trabzon sınavının ardından lige dönecek Altay, 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor’a Ankara’da rakip olup, 13 Aralık Cuma günü taraftarı önünde Adana Demirspor sınavına çıkacak. Teknik Direktör Karafırtınalar, yoğun tempoya gireceklerini belirtti, “Bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Önce Eskişehirspor engelini aşacağız. Çıkışa geçeceğiz. En iyi şekilde müsabakalara motive olacağız” dedi.
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