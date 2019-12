Alsancak Gar’da moda günleri

İzmir Fashion Week birçok başarılı tasarımcı ve markayı yedinci kez ağırlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği gibi kurumların Destekleriyle ve Altier Academy, Diva Magazin, B Model Management, Beyond Hotel, En Velo, Kırçiçeği, Haşmetli, Angelique, ND Tekstil, Gürbulak Tekstil ve The Irish Pub gibi firmaların katkılarıyla ve Rönesans Model Ajans’ın organizasyonu ile düzenlenen İzmir Fashion Week’te bugün başlıyor. Üç gün sürecek etkinlikte; Sinem Mardi, Dilek Yaldız, Nazlı Terzioğlu, Zeynep Olgun, Murat Acar ve Yiğit Eryendi gibi başarılı tasarımcıların yanı sıra OZMOZ, FC Plus, İğne İplik Moda ve LOFT gibi sektörün önde gelen markaları yer alacak. Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan, Gizem Barlak, Buse İskenderoğlu gibi ünlü modeller podyuma çıkacak, 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonlarını tanıtacak.

PROGRAM ŞÖYLE

Bugün saat 19.00’da Ozmoz, 20.00’de Fc plus, 21.30’da İğne İplik Moda; yarın 19.00’da Dilek Yaldız, 20.30’da Zeynep Olgun, 21.45’te Nazlı Terzioğlu ve 19 Aralık günü de saat 19.00’da Sinem Mardi, 20.30’da Loft ve 21.45’te Yiğit Eryendi tararımları podyumda olacak. Ayrıca dünyada ilk kez bi moda etkinliğnde katılımcılar, kök hücre bağışında bulunabilecek.