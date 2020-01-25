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    HaberlerEge Haberleri Altay, Bornova’da yeni sayfa açacak
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    25.01.2020 - 03:38 |

    Altay, Bornova’da yeni sayfa açacak

    TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor’a 1-0 yenilerek ikinci yarıya mağlubiyetle başlayan Altay ,bugün evinde İstanbulspor’la karşı karşıya gelecek.

    Altay, Bornova’da yeni sayfa açacak

    İlk yarıda rakiplerini Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı’nda konuk eden siyah beyazlılar, Göztepe’nin yeni stadına taşınmasıyla sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynayacak. Saat 19.00’da başlayacak randevuda Burak Şeker düdük çalacak. Biletler öğrenci 7.5, maraton ve misafir 15, kapalı 25 lira, VIP 100 liradan satışa çıktı.

    Cezalılar dönüyor

    İzmir ekibinde Portekizli forvet Paixao ve sol bek Özgür’ün sarı kart cezaları sona erdi. Kırmızı kart cezası süren stoper İbrahim, sarı kart cezalısı forvet Hüsamettin ve sakat Gençer kadroda yer almayacak. Geçen hafta kadroda yer almayan, hafta içinde lisansı çıkan yeni transfer Kerim Avcı’nın 18 kişilik maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Altay, sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini yenerek Play Off iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde 9. sıradaki Altay’ın 24, 13. İstanbulspor’un 20 puanı bulunuyor.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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