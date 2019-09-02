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    HaberlerEgeAltay derin bir ‘Oh’ çekti
    02.09.2019 - 02:28| BÜLENT BUDA

    Altay derin bir ‘Oh’ çekti

    Şampiyonluk iddiasıyla başladığı TFF 1’inci Lig’de ilk 2 hafta galibiyetle tanışamayan Altay, taraftarı önünde transfer yasağıyla gençlerle sahaya çıkan Balıkesirspor’u 90+3. dakikada Abdülkerim’in golüyle 1-0 mağlup ederek nefes aldı

    Altay derin bir ‘Oh’ çekti

    Balıkesirspor Süper Lig’e dönüş hesapları yapan Erzurum’u devirdi geçtiğimiz hafta. Ağırlıklı genç kadrosuyla inatçı, dirençli ve koşan bir takım. Altay 3. haftasında 3 puan arıyor. Gol kralı Marco’nun siftahı yok henüz. Marco belki de o nedenle hareketli arayış içinde gole ulaşma isteğiyle oynadı tüm oyunu. Altay oyunun büyük bölümünde topa daha çok sahip olan, ataklarda ve de pozisyon sayında önde olan Balıkesirspor kalesini zorlayan taraftı. Ancak oyun 23. dakikaya kadar ağır tempoda monoton ve coşkudan uzaktı. O süreçte tek şu var Tatos’tan. O da Vukovic’de kaldı.

    1 dakika sonra Balıkesirspor’dan Doğa’nın soldan bir bindirmesi var, sonuç çıkmayan. 28. dakikada Marco-Putsila paslaşmasında Putsila elverişli pozisyonda kötü vurdu. 29’da Tatos tek kişilik girişimi ile bir anda Vukovic ile karşı karşıya kaldı ancak topu dışarı vurdu. İlk yarının bitimine kadar basan taraf Altay. Lakin skor yoktu. Altay ikinci yarıya yine gole ulaşma isteği ile hareketli giriş yaptı. Fakat pozisyon oluşturmada büyük sıkıntılar gözleniyordu. Bu olumsuz görünümde Balıkesirspor’un akılcı savunmasının da payı var elbette. Maçın bitimine doğru Altay ataklarının hızlanmasına karşın o süreçte konuk Balıkesirspor’un da gol isteği kokan ve sonuç alınamayan 3 karşı atağı var. Sonuçta oyunun bir yandan kısır döngüye dönüştüğü, bir yandan da hakemin bitiş düdüğünün beklentisiyle oluşan telaşlı ortamda Altay uzatmaların son saniyelerinde Marco’nun kafasına Vucovic uzandı ve kornere gönderdi. Tam 90+3’te kornerden gelen top kale önü kalabalığında Abdülkerim’in dokunuşu ile Altay’a derin soluk aldırırken, gerçekten iyi mücadele eden Balıkesirspor’lu gençleri de yasa boğdu.

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