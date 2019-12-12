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    HaberlerEge Haberleri Altay evinde Şimşekler’i ağırlıyor
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    13.12.2019 - 00:00 |

    Altay evinde Şimşekler’i ağırlıyor

    TFF 1. Lig’de galibiyete hasret kalan Altay bugün evinde Adana Demirspor’la karşı karşıya gelecek.

    Altay evinde Şimşekler’i ağırlıyor

    Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Trabzonspor’la oynanan kupa maçında çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan stoper Gençer’in yanı sıra sakatlıkları sonrası bireysel idman yapan Kappel, Tavares, Eren Erdoğan ve Yasin forma giyemeyecek.

    ‘Yeni sayfa açacağız’

    Geçen hafta Balıkesirspor’daki görevinden ayrılıp Altay’la anlaşan; ancak eski kulübünden kalan cezası nedeniyle Osmanlıspor maçını tribünden izleyen Teknik Direktör Ali Tandoğan, Adana Demirspor karşısında siyah beyazlı takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Teknik patron Ali Tandoğan’ın salı günü işbaşı yaptığını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, “Yeni hocamız takımla fazla çalışma şansı bulamadı, ancak Ali Tandoğan’la yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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