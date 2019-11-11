Altay formunu kaybetti

TFF 1. Lig’de şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayan Altay evinde Fatih Karagümrük’e 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Ligde 8. haftayı 4. sırada tamamlayan siyah beyazlılar, art arda aldığı 3 mağlubiyetle Play Off hattındaki yerini kaybedip 11. hafta sonunda 15 puanda kalarak zirveden iyice uzaklaştı.

‘Hatamızı araştıracağız’

Taraftar baskısı oluşturmak için kiraladığı Menemen İlçe Stadı’ndaki ilk maçında Bursaspor’u dize getiren Altay, daha sonra çıktığı Menemen ve Karagümrük randevularından gol atamadan eli boş ayrıldı. Fatih Karagümrük maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Üst üste 3 maç kaybetmek bizi ayrıca üzdü. Bu karşılaşmaların üçünü de üstün oynayarak kaybettik. Karagümrük karşısında net pozisyonlar bulduk, bireysel hatadan penaltı sonucu geriye düştük. Daha sonra risk aldık, mahkum oynamadık. Daha önce yakaladığımız çıkışı tekrarlayacak güçteyiz. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip, hataları bularak hareket edeceğiz” dedi.