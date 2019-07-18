Altay, kaçırdıklarına yanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, uzun süredir temas halinde olduğu Boluspor’dan Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze ile anlaşamadı. Siyah beyazlılar, Afyonkarahisar kampına davet ettiği 30 yaşındaki futbolcu ile maddi konularda anlaşma sağlayamadı. Akabueze ikna edilemeyince Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın eski öğrencisini takımında görme isteği gerçekleşmedi. Öte yandan transferde listesine aldığı isimleri bir bir rakiplerine kaptıran Altay, sadece Alanyaspor altyapısından golcü Hakan ve Yeni Çorumspor’dan kaleci Onurcan’la el sıkıştı.

