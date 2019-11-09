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    HaberlerEge HaberleriAltay telafiyi evinde yapacak
    09.11.2019 - 02:03 |

    Altay telafiyi evinde yapacak

    TFF 1. Lig’de son 2 maçında Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor’a yenilerek düşüşe geçen Altay bugün evinde Fatih Karagümrük karşısında çıkış arayacak.

    Altay telafiyi evinde yapacak

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    Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın biletleri VIP tribün 100, batı tribünü 15, maraton 10 liradan satışa sunuldu. İzmir ekibinde sarı kart cezası sona eren stoper Abdülkerim ilk 11’deki yerini alacak. Sakatlığı devam eden sağ bek Erhan ise forma giyemeyecek. Ligde 15 puanda kalarak 8. sıraya gerileyen Altay, 16 puanı bulunan 6. sıradaki rakibini yenerek Play Off yarışından kopmamayı hedefliyor. Yönetim taraftarları desteğe davet etti.

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