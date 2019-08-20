Altay umduğunu bulamadı

Siyah beyazlı ekibin 17. dakikada yediği ilk golde kalesini terk eden kaleci Aydın, topa hamle yapmakta gecikince takım geriye düştü. Maçın 37. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Özgür, takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda eksik olmasına rağmen oyun üstünlüğünü ele alan ve Kappel’le skoru dengeleyen Altay, bu kez Abdülkerim’in kaptırdığı topun kalesine girmesini önleyemedi. Maçın ilk yarısındaki futbolla yenilgiyi hak ettiklerini ancak ikinci yarıda gerçek güçlerini gösterdiklerini dile getiren Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Hiç beklediğimiz bir skorla kaybettik, üzgünüz. İkinci yarıdaki performansımız etkileyiciydi. Bireysel hatalardan iki kez geriye düştük. Buradan çıkarılacak çok ders var. Bu takıma güveniyorum” dedi.