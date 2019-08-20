BİST95.286-0,47EURO6,26-0,16USD5,65-0,13ALTIN272,640,41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAltay umduğunu bulamadı
    20.08.2019 - 02:01

    Altay umduğunu bulamadı

    Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk maçında, Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olan Altay, bireysel hataların etkisiyle rakibine boyun eğdi.

    Altay umduğunu bulamadı

    Siyah beyazlı ekibin 17. dakikada yediği ilk golde kalesini terk eden kaleci Aydın, topa hamle yapmakta gecikince takım geriye düştü. Maçın 37. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Özgür, takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda eksik olmasına rağmen oyun üstünlüğünü ele alan ve Kappel’le skoru dengeleyen Altay, bu kez Abdülkerim’in kaptırdığı topun kalesine girmesini önleyemedi. Maçın ilk yarısındaki futbolla yenilgiyi hak ettiklerini ancak ikinci yarıda gerçek güçlerini gösterdiklerini dile getiren Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “Hiç beklediğimiz bir skorla kaybettik, üzgünüz. İkinci yarıdaki performansımız etkileyiciydi. Bireysel hatalardan iki kez geriye düştük. Buradan çıkarılacak çok ders var. Bu takıma güveniyorum” dedi.

    Konya'da feci kazaKonya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu anne ile çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
    daha fazla video için
    Tozkoparan 31. Bölüm fragmanı izle.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci kaza! Anne ile çocuğu hayatını kaybetti

    Feci kaza! Anne ile çocuğu hayatını kaybetti

    Bakan Yardımcısı Dursun'un cenazesi İstanbul'a uğurlandı

    Bakan Yardımcısı Dursun'un cenazesi İstanbul'a uğurlandı

    KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK yurt başvuru şartları neler?

    KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK yurt başvuru şartları neler?

    Bitlis'te terör operasyonu: 9 gözaltı

    Bitlis'te terör operasyonu: 9 gözaltı

    Sıradaki Haber