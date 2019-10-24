24.10.2019 - 01:34 |
Altay’da Öztürk geri dönüyor
TFF 1. Lig’de cumartesi günü İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor’la karşılaşacak Altay’da stoper İbrahim Öztürk, bu sezon ilk kez ilk 11’de görev almaya hazırlanıyor.
Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Altınordu derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Gençer’in yokluğunda savunmada tecrübeli İbrahim’i oynatmayı planlıyor. 38 yaşındaki defans oyuncusu sadece kupadaki uzatmalara giden Mardin BŞB. deplasmanında 120 dakika sahada kaldı.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.