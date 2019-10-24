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    HaberlerEgeAltay’da Öztürk geri dönüyor
    24.10.2019 - 01:34 |

    Altay’da Öztürk geri dönüyor

    TFF 1. Lig’de cumartesi günü İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor’la karşılaşacak Altay’da stoper İbrahim Öztürk, bu sezon ilk kez ilk 11’de görev almaya hazırlanıyor.

    Altay’da Öztürk geri dönüyor

    Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Altınordu derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Gençer’in yokluğunda savunmada tecrübeli İbrahim’i oynatmayı planlıyor. 38 yaşındaki defans oyuncusu sadece kupadaki uzatmalara giden Mardin BŞB. deplasmanında 120 dakika sahada kaldı.

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