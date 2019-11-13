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    HaberlerEge HaberleriAltay’da panik yok
    13.11.2019 - 00:53 |

    Altay’da panik yok

    Art arda 3 mağlubiyet alarak taraftarını üzen Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, kimsenin telaşa kapılmamasını istedi.

    Altay’da panik yok

    Süper Lig barajının 4 puan, Play Off hattının ise 3 puan gerisinde olduklarını belirten Karafırtınalar, “Biz yeniden çıkışa geçecek güçteyiz. Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmedik. Önemli olan sezon sonunda nerede olacağımız” dedi. Milli maç nedeniyle lige verilen arada toparlanacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Sorunları birlikte hareket ederek çözeceğiz. Takımıma güvenim tam” şeklinde konuştu.

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