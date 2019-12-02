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    HaberlerEge Haberleri Altay’da Sait Hoca isyanı
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    03.12.2019 - 00:00 |

    Altay’da Sait Hoca isyanı

    TFF 1. Lig’de üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından evinde son sıradaki Eskişehirspor’la 1-1 berabere kalan Altay’ın tadı iyice kaçtı. Kötü gidişe tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar, “Söylesene Sait hoca takım niye oynamıyor?” şeklinde tempo tutup, Sait Karafırtınalar’ı istifaya davet etti. Taraftarların protestosu sonrası Sait Karafırtınalar’ın koltuğunun sallantıda olduğu belirtildi.

    Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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