Altay’da Sait Hoca isyanı

TFF 1. Lig’de üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından evinde son sıradaki Eskişehirspor’la 1-1 berabere kalan Altay’ın tadı iyice kaçtı. Kötü gidişe tepki gösteren siyah beyazlı taraftarlar, “Söylesene Sait hoca takım niye oynamıyor?” şeklinde tempo tutup, Sait Karafırtınalar’ı istifaya davet etti. Taraftarların protestosu sonrası Sait Karafırtınalar’ın koltuğunun sallantıda olduğu belirtildi.