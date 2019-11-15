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    HaberlerEge HaberleriAltay’dan KAF KAF’a 'büyük' jest
    15.11.2019 - 01:55 |

    Altay’dan KAF KAF’a 'büyük' jest

    Antrenman yaptıkları Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nin kış öncesi periyodik bakıma girmesiyle zor durumda kalan Karşıyaka’nın imdadına, ezeli rakibi Altay koştu. Siyah beyazlı kulübün Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nin kapılarını yeşil kırmızılılara açtı

    Altay’dan KAF KAF’a 'büyük' jest

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Fethiyespor’la oynayacağı zirve yarışını yakından ilgilendiren maçın arifesinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki antrenman sahası kış öncesi periyodik bakıma giren Karşıyaka’ya ezeli rakipleri Altay’dan destek geldi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeşil kırmızılı ekibe kulübün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nin kapısını açtı. Altay’ın kendi sahalarından biri de bakımda olmasına rağmen Karşıyaka’ya düşünmeden sahasını verdiği öğrenildi.

    Dostluk köprüleri atıldı

    Yıllarca İzmir’i Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de birlikte temsil ettikten sonra son 2 yıldır farklı liglerde yer alan iki ekibin arasında 2016-17 sezonunda dostluk köprüleri atılmıştı. O sezon 3. Lig Play Off yarı finalinde Karşıyaka taraftarları Altay’ı tribünden destekledi. Geçen sezon da Altaylılar, Karşıyaka’nın 3. Lig’deki Play Off mücadelesinde tribünde yer aldı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Pınar Karşıyaka’nın FIBA Europe Cup’ta 30 Ekim’de Groningen’le oynadığı maçı Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’yla birlikte tribünden de izledi. Karşıyaka taraftarları, maçta Ekmekcioğlu’na, “Büyük Altay” tezahüratı yaptı.

    Başkan Tugay’dan maaş müjdesi

    Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın alınan son 2 galibiyetin primlerini üstlenmesiyle moral bulan Karşıyakalı futbolculara yönetimden de maaş müjdesi geldi. Yeşil kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, primlerini alıp maaşlarını tahsil etmekte gecikme yaşayan futbolculara birer maaş yatırdı. Maaşların üzerine Elazığ galibiyetinin 2’şer bin liralık primlerinden sonra Payas sınavının 2500’er liralık primlerinin de ödenmesi futbolculara doping etkisi yarattı.

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