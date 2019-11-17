17.11.2019 - 01:02 |
Altaylı Kazımcan Cimbom’un listesinde
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 16 yaşındaki kanat oyuncusu Kazımcan Karataş’a Süper Lig temsilcisi Galatasaray talip oldu.
Sarı kırmızılılar, bir süredir takip ettikleri genç forvet için İzmir kulübüne resmi teklifte bulundu. Altay’da A takımla antrenmanlara çıkan ancak U17 Ligi’nde forma giyip, bu sezon 12 gol atan genç kramponun bonservis ücreti belirlenmedi. Kazımcan’ın gelecek sezon 1. Lig’de görev almasını bekleyen yönetim, genç futbolcuyu el üstünde tutuyor.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.