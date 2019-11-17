Altaylı Kazımcan Cimbom’un listesinde

Sarı kırmızılılar, bir süredir takip ettikleri genç forvet için İzmir kulübüne resmi teklifte bulundu. Altay’da A takımla antrenmanlara çıkan ancak U17 Ligi’nde forma giyip, bu sezon 12 gol atan genç kramponun bonservis ücreti belirlenmedi. Kazımcan’ın gelecek sezon 1. Lig’de görev almasını bekleyen yönetim, genç futbolcuyu el üstünde tutuyor.