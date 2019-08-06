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    HaberlerEgeAltınordu’da Kerim yuvada kaldı
    06.08.2019 - 01:34

    Altınordu’da Kerim yuvada kaldı

    Altınordu’da, yönetimin yeni sezon öncesi Süper Lig ya da Avrupa kulüplerinden birine göndermeyi hedeflediği Kerim Alıcı için henüz bir takımla anlaşma sağlanamadı.

    Altınordu’da Kerim yuvada kaldı

    İsmi Beşiktaş ve Başakşehir’le anılan genç oyuncunun beklenen tekliflerin gelmemesi nedeniyle kadroda kalacağı belirtildi. 22 yaşındaki Kerim için yapılan teklifleri düşük bulan kırmızı lacivertliler, oyuncuyu değerinin altında satmaya yanaşmıyor. Kaleci Erce’yi 2.5 milyon lira karşılığında Trabzonspor’a gönderen Altınordu, Süper Lig ekiplerinin radarında olan sol bek Yusuf’u da düşük teklifler nedeniyle kadroda tutma kararı almıştı.

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