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    HaberlerEge HaberleriAman nazar değmesin
    11.11.2019 - 01:15 |

    Aman nazar değmesin

    Aman nazar değmesin

    TFF 1. Lig’de son haftaların flaş takımı Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Üst üste 3. galibiyetini alan sarı lacivertliler, son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan topladı. İzmir temsilcisi, İstanbulspor karşısında kalesinde gol görerek 4 maçlık gol yememe serisinin bitmesine engel olamadı. İlk golü atan stoper Ali Keten ve galibiyet golüne imza atan altyapı patentli sol kanat Murat Elkatmış, 1. Lig’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

    “Gözümüz ilk 6’da”

    Teknik Direktör Cenk Laleci, “Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Gün geçtikçe mücadele gücümüz iyiye gidiyor. Son idmanda sakatlanan Mustafa’nın eksikliğine rağmen kazanmayı bildik. Sezon başında hedefimiz kümede kalmaktı, şimdi gözümüzü ilk 6’ya çevirdik ancak iddialı konuşmak için henüz çok erken. Bu derenin altından daha çok sular geçer. Kendimizi bilerek yolumuza devam edeceğiz” dedi. Adalesinde ödem oluşan Mustafa’nın durumunun ciddi olmadığını söyleyen Laleci, futbolcusunu riske etmediğini ifade etti.

    istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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