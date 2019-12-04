Ambalaj atıklar geri dönüşüme

İlk etapta iki mahallede hayata geçirilen ve tüm ilçeye yayılacak sistemle, artık ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanacak ve çöpe karışmadan geri dönüşüme kazandırılacak.



Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması’ sisteminin ilk uygulama alanları Bostanlı ve Atakent oldu.



Ev ve işyerlerine Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın mektubu ve tanıtım broşürü bırakıldı. Atık pil, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıklarını teslim etmek için de 0232 363 13 31 / 248 numaralı telefondan ilgili ekiplere ulaşılabilecek.