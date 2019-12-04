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    04.12.2019 - 00:03 |

    Ambalaj atıklar geri dönüşüme

    Doğal kaynakları ve çevreyi korumak, israfı önlemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, ilçede yeni bir dönem başlatıyor.

    Ambalaj atıklar geri dönüşüme

    İlk etapta iki mahallede hayata geçirilen ve tüm ilçeye yayılacak sistemle, artık ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanacak ve çöpe karışmadan geri dönüşüme kazandırılacak.

    Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması’ sisteminin ilk uygulama alanları Bostanlı ve Atakent oldu.

    Ev ve işyerlerine Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın mektubu ve tanıtım broşürü bırakıldı. Atık pil, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atıklarını teslim etmek için de 0232 363 13 31 / 248 numaralı telefondan ilgili ekiplere ulaşılabilecek.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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