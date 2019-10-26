Amerikan Hospital The Bodrum Cup sürüyor

Yarışın ilk gününe Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğin Onursal Başkanı Erman Aras, Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, TYF Başkanı Özlem Akdurak, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit ve Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan katıldı. Açılışa katılan heyet aynı zamanda bir yelkenli gemiyle kısa deniz turu yaptı.



Kissebükü – Kissebükü Metro Etabı'nı HIZIR 1 adlı tekne kazandı. Yelkenliler, Opet Etabı kapsamında saat bugün (25.10.2019) saat 11.00’de başlayan 15 mil uzunluğundaki rotada birincilik için Kissebükü – Gümüşlük arasında yarıştı. Bugün Yalıkavak Marina etabı için Gümüşlük -Yalıkavak arası yarış devam edecek.