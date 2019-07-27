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    HaberlerEgeAnadolu Ateşi 20 yaşında!
    27.07.2019 - 02:45

    Anadolu Ateşi 20 yaşında!

    Anadolu Ateşi 20 yaşında!

    Sahnelerdeki 20’nci yılını geride bırakan Anadolu Ateşi, dans tutkusunu dünyaya yaydığı bu uzun yıllar boyunca binlerce dansçı yetiştirdi ve yetiştirmeye de devam ediyor.

    Türkiye’nin dans kültürünü 104 ülkede sergileyen Anadolu Ateşi, her yıl turizm bölgelerindeki gösterilerinde 1 milyonu aşkın turisti de bu muhteşem gösteriyle buluşturuyor. Anadolu Ateşi, 20’nci yıl etkinlikleri öncesinde, bu sezon sergilemeye başladığı “Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi” ile şubat ayından bu yana Türkiye turnesine devam ediyor. “Anadolu Ateşi” ve “Troya” gösterileri devam ederken “Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi” yaz sezonunu bugün Çeşme’de açıyor. Grup, 19 Ağustos Pazartesi günü Bodrum Antik Tiyatro, 31 Ağustos Cumartesi günü ise Kuşadası AVM Amfi Tiyatro’da sahne alacak.

    Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, 20’nci yıl etkinlikleri kapsamında aralık ayında 30 özel gösteri ile Türkiye’de ve 20 özel gösteri ile de dünyanın en iyi sahnelerinde performans sergileyeceklerinin müjdesini verdi.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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