Anılar yaşlıların bastonudur

Şaşkın Bakkal-Kadıköy İskelesi, dolmuş ile Kadıköy-Karaköy arası vapur ile. Karaköy-Fatih arası yine dolmuş ile. Fatih-Karagümrük yani (Vefa Stadı’nı yürüyerek) ne için yapılıyor bu etkinlik? Vefa Stadı’nın bataklığı andıran zemininde kışın dondurucu soğuğunda yapılacak 90 dakikalık antrenman için. Antrenman sonrası duşlarda artması gereken sıcak su garanti değil. Ardından gelişe benzer dönüşte benzer biçimde kullanılan yolculuk. Bu kez tersinden sayarak. Sonuçta öğlene doğru evden çıkıp, akşam karanlığına doğru eve dönüş. Evde kalorifer yok. Salonda bir gaz sobası. Erken gelen sobayı yakar, evi ısıtır. Evin kirası 450 lira. Üç kişi. Yaşar Mumcu, Şükrü Birand, Bülent Buda. 150’şer lira paylaşarak ödeme yapılıyor. İstanbulspor’da oynuyorum. Bu yolculuk değişmeksizin 5 yıl sürdü. Şükrü ile Yaşar Fenerbahçe’de oynuyor. Onların yolculuğu Kadıköy-Kızıltoprak arası. Kısa ve daha konforlu. Yaklaşık 50 yıl öncesinden söz ediyorum. Günümüz futbolcu koşullarıyla karşılaştırmasını yapabilmek zor. Peki, şimdi şöyle bir soru; “Benzer koşulları bir daha yaşamak istermisin?” Yani şöyle şarkı gibi ‘Şimdi bana kaybolan yıllarımı geri verseler.’



Şakacı biri “Kesin yine kaybederim” demiş. Peki, ben ister miydim? “Tekrar hemen alayım abicim hazırım” derdim. O gençliğin ateşiyle, o yorgunluk çok hafif gelir. O süreçte İstanbulspor’dan aldığım maaş da 950 lira gibi bir miktar. Bizim zamanımızda diyerek söze başlayıp geçmişe ağıt yakarak şimdiyi yaşanılan anı karşılaştırmak sevdiğim bir yaklaşım biçimi değil. İnsan koşulları, anı yaşar. Her anında başka bir güzelliği, çekiciliği vardır. Hayat ileriye doğru yaşanır, geriye doğru da anlatılır. Anılar da yaşlıların bastonudur. O baston hem fiziksel bir dayanak hem de zihinsel bir birikimdir. Hiç şikayetçi değilim. Çok güzel zamanlardı.



Sevgili Üstün Dökmen hocamızın ne güzel, anlamlı sözleridir, bugünümüzü yani şimdiyi çalan iki büyük hırsız var: Geçmişe yönelik pişmanlıklar, geleceğe yönelik kaygılar. Şimdinin, bugünün, anın tadını çıkarmamızı, doyasıya yaşamımızı engeller. Önüne geçemediğim kötü bir alışkanlığımda sevgili hocamızın ısrarla vurguladığı bu kavramlar hiç kuşkusuz biliyorum, geriye dönmek olanaksız. Geleceğe yönelik kaygılarsa giderek gelişen, insanı zorlayan fiziksel yetersizlikler. Kabullenmek bir erdem olduğu kadar bir tür vazgeçiş, teslim olmadır bence. Bu iki kahredici kötü alışkanlığı düzenli yürüyerek ve de okuyarak aşmaya özen gösteriyorum. Yürürken, ilk adımla birlikte düşüncelerimde hareketleniyor. Okumaksa geçmişin namuslu insanlarıyla söyleşmektir. Kusursuz, harika iki saptama. Deneyimleyin, ayırdına varacaksınız. Nedenli doğru, ne denli yararlı.

İnsan

Elbette, senden güzel olacakı/çizdiğin resim/yaptığın heykel/senden büyük olacaktı/senden yakışıklı/elbette senden doğru söyleyecekti/yazdığın şiir elbette senden çok duyacaktı/söylediğin türkü/sen olduğundan büyüksün/sen olduğundan iyisin/sen olduğundan güzel.

(Bülent Ecevit)



Özlü sözler



Düşünmeyen kişi ve toplum, kendi bedeni üzerinde başkasının kafasıyla dolaşır ve kendisi olamaz. (Prof. Niyazi Kahveci)

Kişinin kendi aklını kullanarak düşünmesi, başkasının kölesi değil, kendisinin efendisi olmasıdır. (Marcus Aurelius)



Okumayan, yazmayan, düşünmeyen toplumlar içten içe çürür. (Uğur Mumcu)



Aydınlanmış insan, bilgiyi üreten, koruyan ve asıl olarak bunu eylemle ortaya koyan insandır. (Mucize Özinal)

Ben, ağlayan yıldızlar gördüm. Güneşi görmedikleri için ağlıyorlardı. (Ethem Çalışkan)



Yarışma



Temel, “Kim 500 Milyar İster” adlı yarışma programına katılır.

Soru 1: Yüzyıl savaşları kaç yıl sürmüştür?

a) 116 yıl B) 99 yıl C) 100 D) 150 yıl

Temel bilemez pas geçer.

Soru 2: Panama şapkası hangi ülkede keşfedilmiştir?

A) Brezilya B) Şili C) Panama D) Ekvator

Temel seyircinin yardımını ister.

Soru 3: Rusların ekim bayramı hangi ayda kutlanır?

A) Ocak B) Eylül C) Ekim D) Kasım

Temel telefon hakkını kullanır.

Soru 4: Kral George IV doğru adı nedir?

A. Albert B) George C) Manveli D) Jonas

Temel iki şık eleme hakkını kullanır.

Soru 5: Kanarya Adaları’nın adı hangi hayvandan gelir?

A) Kanarya B) Kanguru C) Fare D) Fok

Temel, oyundan çekilir.

İsterseniz doğru yanıtlara bir göz atın:

1: 116 yıl

2: Ekvator

3. Kasım

4. Albert

5. Fok balığı



İtiraf edin, bir an için kendinizi Temel’den daha zeki sanmıştınız değil mi?