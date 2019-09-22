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    HaberlerEge Ankara’da Balıkesir rüzgarı esti
    22.09.2019 - 01:55 |

    Ankara’da Balıkesir rüzgarı esti

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ankara’daki “II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”ne katıldı, kentin coğrafi işaretli 12 ürününü tanıttı.

    Ankara’da Balıkesir rüzgarı esti

    Büyükşehir; Kuzey Ege Zeytinyağı, Ayvalık Zeytinyağı, Edremit Zeytinyağı, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzusu, Kapıdağ Mor Soğanı, Susurluk Tostu, Susurluk Ayranı, Gönen İğne Oyası, Sındırgı Yağcıbedir Halısı ve Marmara Adası Mermeri’ni sergiledi, tadım etkinlikleri düzenledi.
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in de ziyaret ettiği stant, vatandaş ve gastronomi uzmanlarından da büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da standı gezip yerel ürünleri inceledi.

    Ankara’da Balıkesir rüzgarı esti

     

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