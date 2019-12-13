Anneleri için sahneye çıktılar

İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nun üyeleri, fedâkar anneler için şarkılar seslendirildi. İZOT’un 2013 yılında 4 otizmli öğrenciyle kurulduğunu ve bugün 40 üyeye ulaştığını anlatan Otizm Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Güngör, “Çocuklar sosyalleşmezse ilerleyen yıllarda giderek ağırlaşabilen bir rahatsızlık. Müzik, otizmli çocuk ve gençlerimize iyi geliyor” diye konuştu.