23.07.2019 - 02:15
Arizona’dan Ayvalık zeytini için geldi
AMERİKA’daki Arizona Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Brian Silverstein, eşi Özlem Silverstein’in memleketi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yörenin en önemli ürünü olan zeytin ve zeytinyağı üzerine araştırma yaptı. Ayvalık’ta Gamze Kahyaoğlunun desteği ile zeytin ve zeytinyağı üreticileri, butik zeytinciler, zeytinyağı tadımcıları ile görüşen Dr. Silverstein, hazırlayacağı makaleyi Amerikada bilimsel dergilerde yayınlamayı planlıyor. l KADRİ KAYA DHA
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.