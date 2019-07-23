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    HaberlerEgeArizona’dan Ayvalık zeytini için geldi
    23.07.2019 - 02:15

    Arizona’dan Ayvalık zeytini için geldi

    Arizona’dan Ayvalık zeytini için geldi

    AMERİKA’daki Arizona Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Brian Silverstein, eşi Özlem Silverstein’in memleketi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yörenin en önemli ürünü olan zeytin ve zeytinyağı üzerine araştırma yaptı. Ayvalık’ta Gamze Kahyaoğlunun desteği ile zeytin ve zeytinyağı üreticileri, butik zeytinciler, zeytinyağı tadımcıları ile görüşen Dr. Silverstein, hazırlayacağı makaleyi Amerikada bilimsel dergilerde yayınlamayı planlıyor. l KADRİ KAYA DHA

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