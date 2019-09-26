‘Arka sıradakiler’ için görev başında

‘Önceliği arka sıradakilere vereceğiz’ söylemiyle dikkat çeken Büyükşehir Başkanı Soyer, İZBETON’un Yamanlar’da yürüttüğü yol çalışmasını inceledi.

Yerel seçimlerde ‘Önceliği arka sıradakilere vereceğiz’ sözü veren İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, kolları sıvadı, söz verdiği çalışmaları incelemek üzere Yamanlar’a gitti. Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar semtinde İZBETON tarafından yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Başkanı Soyer, yapılan işler hakkında bilgi aldı. Başkan Soyer’e incelemeleri sırasında Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da eşlik etti. Bölge sakinleri asfaltlanan yollar nedeniyle Başkan Soyer’e teşekkürlerini iletti.

Onarım sürecek

Yamanlar’da iki farklı altyapı kurumu tarafından yürütülen çalışmaların ardından bölgedeki yolları yeniden düzenlemek üzere görevi teslim alan İZBETON Genel Müdürlüğü ilk etap programı kapsamında yol yapım ve asfalt serim çalışmalarına hafta sonundan itibaren başladı. İZBETON yetkilileri, düzenleme ve asfalt programına alınan sokakların en az 18 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu belirtti, Yamanlar sokaklarının en kısa sürede istenilen şartlara karşılık verecek bir görünüme kavuşacağını dile getirdi. Yetkililer, ilk etapta sekiz sokakta başlayan çalışmaların tamamlanmasının ardından, altyapı kurumlarının diğer sokakları da teslim etmesiyle birlikte onarımların hız kesmeden süreceğini vurguladı.

Pazar arabası yasağı kalktı!

İzmir’de pazara giden vatandaşların, pazar arabasıyla otobüse binmesini yasaklayan yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin kararıyla kaldırıldı. Yolculuk Yönetmeliğine göre yolcular artık pazar arabasıyla belediye otobüslerinden faydalanabilecek. Önceden pazar arabasıyla otobüslere binilmiyor, eşya taşınmıyor; çuval ve büyük valizler gibi eşyalar alınmıyordu.