Arka sıralardan en öne geleceğiz

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevdeki 100 gününü değerlendirdi, hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi vedi. Belediyenin kurumsal yapılanmasını tamamlandıklarını, yönetici kadrosunun yaş ortalamasının 45’e düşürüldüğünü, kadın müdür sayısını yüzde yüz artırdıklarını ve 13 yeni hizmet birimi açtıklarını belirten Başkan Gümrükçü, katılımcı yönetim anlayışıyla da ilçenin stratejik planının temelini oluşturan anket çalışmalarının yapıldığını anlattı. Çiğli Belediyesi’nin, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Partner Kent başvurusunun kabul edildiğini söyleyen Gümrükçü, şöyle devam etti:

İcraatlarını anlattı

“İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerleştirilmesi için hazırladığı Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü’nü imzaladık. Çevre konusundaki sorunlara eğildik, Homa Dalyanı’nda kıyı temizliği yaptık. Çocukların gelişimini sağlamak için satranç takımı hediye ettik. Çiğli tarihinde ilk defa tenis ve yüzme kursu açtık. Ücretsiz kurslar açmaya devam edeceğiz. Çiğli bir eğitim kenti, üniversitesi, 20’nin üzerinde özel okulu var. Eğitim kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldik, Çiğli’yi eğitimde nasıl öncü kent yaparız diye çalışma yaptık. Başkanlık makamını mahallelere taşıyıp vatandaşın talep, öneri ve şikayetleri dinlendik. Şehit ailelerine ve engellilere katı atık bedellerinde indirim yapacağız. Gediz Deltası için Gediz Belediyeler Birliği oluşturulması yönünde çalışmalarımız olacak.”

Başlangıç Güzeltepe’den

Kentin geleceğiyle ilgili hayalleri Çiğlililerle birlikte kurmak istediklerini dile getiren Başkan Gümrükçü, “İlçenin kaderini değiştireceğiz, İzmir’in kalbi Çiğli’de atacak. İmar planı sıkıntıları ve kentsel dönüşümle ilgili çözüm hamlelerini başlatıyoruz. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer uygun görürse Güzeltepe’den startı vereceğiz. Tunç Soyer, İzmir ve Çiğli için büyük şans; etle tırnak gibi projelere ortak katkı yapacağız. Başkanımız arka sıralara hizmet edeceğini söylüyor. Biz de Çiğli’yi ön sıralara taşıyacağız. Harmandalı’nın imar problemini bir yıl içinde çözeceğiz. Kıyı kesimi var, bunu da iki yıl içinde Çiğli’mize kazandıracağız” dedi. Ayrıca Karşıyaka tramvayının Çiğli’ye uzatılmasına yönelik gerekli çalışmaların da bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, Kaklıç Havalanı’nın sivil havacılığa açılmasını da hükümetten talep ettiklerini söyledi.

‘Yüzde 70’e ulaştık’

Açıklamasında parti içi konulara da değinen Gümrükçü, “Delege seçimine karışan, ilçe başkanının kim olacağını belirleyen bir belediye başkanı olmayacağım. Gerektiği noktalarda fikrimi yüzde 63 oy almış bir belediye başkanı olarak söyleme hakkım var. Ama bunlar bir örgüt dizaynı noktasında değil, daha iyiyi nasıl yaparız şeklinde olacak. Örgüt dizayn etmek hiçbir belediye başkanına yaramadı. Bizim parti içinde yaşadığımız ve yaşayacağımız bir tartışma olmayacak. 20 yılda çok ders çıkardım” dedi.