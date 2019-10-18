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    HaberlerEgeArkadaşınızı yapay zekâyla bulun
    18.10.2019 - 00:58 |

    Arkadaşınızı yapay zekâyla bulun

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Kubilay Yılmazer ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Mert Güvel ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Oğuz Gökkaya, akıllı telefonlarda kullanılmak üzere yapay zekâyla arkadaşlık eşleşmesi yapan bir program geliştirdi.

    Arkadaşınızı yapay zekâyla bulun

    Gençlerin başarısı, 11-15 Kasım tarihleri arasında Estonya’da yapılacak Girişimcilik Fuarı’na davet almalarını sağladı.Fuarın çok önemli olduğunu söyleyen gençler, “Programın eşdeğeri yok. Girişimcilerin ilgisini çekecektir” dedi.

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