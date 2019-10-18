18.10.2019 - 00:58 |
Arkadaşınızı yapay zekâyla bulun
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Kubilay Yılmazer ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Mert Güvel ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Oğuz Gökkaya, akıllı telefonlarda kullanılmak üzere yapay zekâyla arkadaşlık eşleşmesi yapan bir program geliştirdi.
Gençlerin başarısı, 11-15 Kasım tarihleri arasında Estonya’da yapılacak Girişimcilik Fuarı’na davet almalarını sağladı.Fuarın çok önemli olduğunu söyleyen gençler, “Programın eşdeğeri yok. Girişimcilerin ilgisini çekecektir” dedi.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.