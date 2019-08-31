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    HaberlerEgeArkas Aegean Link Regatta ‘En çevreci yarış’
    31.08.2019 - 02:24

    Arkas Aegean Link Regatta ‘En çevreci yarış’

    Arkas, EAYK ve Çeşme Marina işbirliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta, Çeşme parkurunda yapılan şamandıra yarışı ile start aldı. Yarında devam edecek olan etkinlik aynı zamanda “çevreci” yanı ile dikkatleri üzerine çekti. Yelkencilerin Ege Orman Vakfı’na yaptıkları bağışlarla İzmir yangınında yok olan ormanlık alana 5 bin fidan dikilecek.

    Arkas Aegean Link Regatta ‘En çevreci yarış’

    Ödüller, Before Sunset’te

    Arkas Aegean Link Regatta üçüncü yılında da Çeşme’yi yelkenlerle donattı. Türkiye’deki yarışlar içinde en yüksek katılımlarından olan yarışlara, 56 tekne ve 550’nin üzerinde katılımcı dahil oldu. Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme’de düzenlenen Arkas Aegean Regatta’da ilk gün, UBS Çeşme Şamandıra Yarışı’nın IRC 0 kategorisinde birincisi Arkas-M.A.T. Sailing Team olurken, IRC A1 kategorisinde Lemon Sailing, IRC A2’de Ladies First, IRC A3’te Cygnus, IRC A4’te Farmer, IRC B1’de Meltem, IRC B2’de Goodday Sunshine, IRC B3’te Allegro, Destek 1 sınıfında ise Egem, Destek 2’de Um Uysal Fun Lemon ve Destek 3’te Lune birinci oldu. Son gün ise ekipler, Turkish Airlines Yarışı’nın ardından kupalarını Before Sunset Beach’te düzenlenecek ödül töreni ve kapanış partisinde alacak. Çeşme’deki işletmelerin de sahiplendiği ve desteklediği yarışın bu seneki yeni destekçileri ise Bernadet Hotel ve Aya Yorgi Hotel By T.

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