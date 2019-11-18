Arkas, gurbette çıkış arıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son 3 maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul BŞB. ve Galatasaray HDI Sigorta’ya yenilen Arkas, bugün 6. haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda Arhavi BLD’yle karşılaşacak. Artvin Arhavi Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Zirve iddialarını güçlendirmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Arhaviden de galibiyetle dönmekten başka düşüncemiz yok” diye konuştu.