Arkas, kendine geldi

Mavi beyazlılar bu galibiyetle bir basamak tırmanarak 5. sıraya yükseldi. İzmir temsilcisi 7. hafta mücadelesinde yarın evinde kendisi gibi 3 galibiyeti bulunan 6. sıradaki Bursa BŞB’yi yenerek 2’de 2 yapmaya çalışacak.