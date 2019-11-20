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    HaberlerEge HaberleriArkas, kendine geldi
    20.11.2019 - 01:53 |

    Arkas, kendine geldi

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde üst üste Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul BŞ. ve Galatasaray HDI Sigorta’ya yenilerek yara alan Arkasspor, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 yenerek moral buldu.

    Arkas, kendine geldi

    Mavi beyazlılar bu galibiyetle bir basamak tırmanarak 5. sıraya yükseldi. İzmir temsilcisi 7. hafta mücadelesinde yarın evinde kendisi gibi 3 galibiyeti bulunan 6. sıradaki Bursa BŞB’yi yenerek 2’de 2 yapmaya çalışacak.

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