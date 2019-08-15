Arpacık çıkınca temizliğe dikkat!

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, sıklıkla karşılaşılan göz kapağı iltihabı hastalığının (Blefarit) yaşam konforunu olumsuz etkilediğini söyledi. Halk arasında arpacık olarak da bilinen kistlerin, göz kapaklarındaki yağ bezlerinin yapısal olarak düzensiz çalışması nedeniyle gelişen mikrobik bir rahatsızlık olduğunu belirten Geribeyoğlu, “İlaç tedavileri 2-3 hafta sürebiliyor. Bu süre 6 ay ve 1 yıla kadar uzayabiliyor. Hastalığın durumuna göre IPL lazer tedavisi de uygulayabiliyoruz. Lazer tedavisi toplam 3 seansta 1 buçuk ay kadar devam ediyor” diye konuştu. Göz iltihabının kuru göz hastalığına da yol açabildiğini sözlerine ekleyen Geribeoğlu, “Kişiler göz kapağı içindeki yağ bezlerini ısıtmak için sıcak, nemli ve temiz bez ya da pamuk ile sıcak pansuman yapmalı, kirpik temizliğine dikkat etmeli” dedi.