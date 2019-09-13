Arpacıoğlu’ndan resim sergisi

15. Ayvalık Kültür Sanat Günleri’nin son etkinliği olan Hale Arpacıoğlu Resim Sergisi, Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Başkan Yardımcıları Ersan Bahar ile Kurthan Gencel, Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak ve sanatseverler katıldı. Çalışmalarında akrilik boya ve karışık teknik kullanan Arpacıoğlu’nun sergisi, 23 Eylül’e kadar açık.