Aşigo 3 puan istiyor

Gazi Stadı’nda Ozan Bileyci’nin düdük çalacağı karşılaşma saat 14.30’da başlayacak. Teknik Direktör Tolga Doğantez, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ancak serinin süreceğini belirtti. Doğantez, “Sezona istediğimiz gibi başlayamasak da son 3 haftada açıldık. Gerçek kimliğimizi ortaya koyduk. Kastamonu’dan da puanlarla döneceğimize inanıyorum” dedi.