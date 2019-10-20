20.10.2019 - 00:09 |
Aşigo 3 puan istiyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst üste 2 maçını kazanıp tırmanışa geçen Uşakspor, bugün deplasmanda Kastamonu 1966 ile karşı karşıya gelecek.
Gazi Stadı’nda Ozan Bileyci’nin düdük çalacağı karşılaşma saat 14.30’da başlayacak. Teknik Direktör Tolga Doğantez, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ancak serinin süreceğini belirtti. Doğantez, “Sezona istediğimiz gibi başlayamasak da son 3 haftada açıldık. Gerçek kimliğimizi ortaya koyduk. Kastamonu’dan da puanlarla döneceğimize inanıyorum” dedi.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.