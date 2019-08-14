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    HaberlerEge‘Aşırı hıza dikkat edin’
    14.08.2019 - 00:55

    ‘Aşırı hıza dikkat edin’

    ‘Aşırı hıza dikkat edin’

    Kurban Bayramı’nda yolda olanlara hayat kurtaracak uyarılarda bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Melahat Kızıl, “Kurallara uymayı unutmayın. Her sürücüyü acemi gibi düşünün” dedi.

    Kurban Bayramı’nda sevdiklerini görmek ve tatil yapmak isteyen milyonlarca kişi, bugün dönüş yapacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Melahat Kızıl, sürücülere hayat kurtaracak uyarılarda bulundu. Kızıl, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl trafik kazası sonucu 6 bin 675 kişinin öldüğünü, 307 bin 71 kişinin de yaralandığını belirtti, sürücülerin dikkat etmesi gereken noktaları 9 maddede sıraladı.

    Dokuz uyarı geldi

    Kızıl, şunları söyledi: “Yola çıkmadan önce aracınızın bakımlarını eksiksiz yaptırın. Uykunuzu almadan direksiyon başına geçmeyin. Sürüş esnasında cep telefonuyla ilgilenmeyin. Trafik kazalarının yüzde 30’u aşırı hız kaynaklı. Bu nedenle kurallara uyun. Alkollüyken kesinlikle araç kullanmayın. Agresif sürücüleri görmezden gelin. Kimseyle yarışa girmeyin. Sürücülerin hepsini acemi, kötü sürücü olarak algılayın ve hata yapabileceklerini gözden kaçırmayın. Radyo, CD ve harici bellek gibi dikkatinizi dağıtacak hiçbir şeyle uğraşmayın.”

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