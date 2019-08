Aydın’dan dev anlaşma

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin; yerel üreticiden aldığı etleri hijyenik ortamlarda sterilize edip halka sağlıklı, temiz ve ucuz olarak sunduğu Ege Et, önemli bir anlaşmaya imza attı. 5 yıl önce kurulan şirket, İkbal firmasıyla işbirliğine gitti. İki firma, birbirleri için üretim yapma kararı aldı.

Ege Et’te kesimi yapılan Çine Ovası’nın etleri, İkbal tesislerinde sucuk, salam, sosis, pastırma ve kavurma gibi ürünlere dönüştürülecek; Ege Et ile İkbal satış mağzalarında tüketicilere sunulacak.

Bölgede hayvancılığın desteklenmesi amacıyla, canlı hayvan kesimi yapan, et ve et ürünleri üretip pazarlayan Ege Et şubelerinin önünde kuyruk oluştuğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Gösterilen ilgi ve güven bizi mutlu ediyor. Talebi karşılamak için bu anlaşmayla önemli bir adım attık” dedi.

Komşular da istiyor

Komşu illerden de Ege Et şubesi için talepler geliyor. İçinde Denizli, İzmir ve Muğla’nın da bulunduğu illerden Ege Et şubesi açılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne başvurular geliyor.

Bu arada, Ege Et’le birlikte üretim yapma kararı alan İkbal Et, 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu İkbal’in ilginç bir hikâyesi var. İkbal’in kurucusu Salim Usta, yemek sanatına 1900’lü yılların başında başlar. Sonrasında İstanbul Yıldız Sarayı’nda aşçı yardımcısı olur. Saraydan usta olarak ayrılan usta, 1922’de memleketi Afyon’da ağabeyi ve kardeşiyle küçük bir lokanta açarak kendi işini kurar. Atatürk, 1934’te Afyon’a geldiğinde Salim Usta’nın mönüsüyle ağırlanır. Yemeği ve sofrayı çok beğenen Atatürk, Salim Usta’ya “Sen böyle gidersen bahtın çok açık olur. Lokantanın adı da, bahtı açık anlamına gelen İkbal olsun” der.