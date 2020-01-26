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    HaberlerEge Haberleri Aydının Sultanları Beylikdüzü sınavında
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    26.01.2020 - 00:00 |

    Aydının Sultanları Beylikdüzü sınavında

    Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde geçen hafta ikinci yarının ilk maçında evinde lider Vakıfbank’a 3-1 yenilen 7. sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün galibiyeti bulunmayan son sıradaki Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile deplasmanda karşılaşacak.

    Aydının Sultanları Beylikdüzü sınavında

    Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’te başlayacak. İlk yarıda rakibini evinde 3-0 mağlup eden Aydın temsilcisi, İstanbul’dan zaferle dönerek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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