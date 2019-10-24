Ayvalık vergi dairesi hizmet binası oluyor

Sakarya Mahallesi’nde bulunan hazineye ait eski vergi dairesi olan yapı, hizmet binası olarak hizmet verecek. Başkan Mesut Ergin, “İçinde Ayvalık’ın tarihini, hikayesini barındıran bu binanın hizmet binası olarak halka tahsis edilmesi çok önemli bir karardır” diye konuştu.