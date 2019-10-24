24.10.2019 - 02:37 |
Ayvalık vergi dairesi hizmet binası oluyor
Ayvalık Belediyesi, tüm birimlerine halkın daha rahat ulaşabilmesi için belediye birimlerini aynı çatı altında toplayacak.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.