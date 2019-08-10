Azmetti, başardı

Çocukluğundan itibaren safra kanalları yokluğuyla mücadele eden ve geçirdiği karaciğer nakli sonucu sağlığına kavuşan Handan Ülker, üniversiteden mezun oldu.

Doğuştan safra yolları olmadığı için yaşamasına mucize olarak bakılan, 6 yıl önce 17 yaşındayken karaciğer nakli yapılan Handan Ülker (23) üniversiteden fizyoterapist olarak mezun oldu. Nezahat-Ramazan Ülker çiftinin en küçük çocuğu olan Handan’a henüz birkaç aylıkken safra kanalları yokluğu tanısı konuldu.

Literatüre girdi

4-5 kez mide kanaması geçiren Handan, 2012’de karaciğer nakli için İzmir Kent Hastanesi’ne sevk edildi. İzmir- Antalya arasında mekik dokuyan, bebekliği ve çocukluğu hastanelerde geçen Handan bir yandan da eğitimini sürdürdü.

Safra yolları yokluğuyla dünyaya gelip, geçirdiği ameliyattan sonra 17 yaşına kadar yaşayan, literatürlere girmiş dünyadaki birkaç hastadan biri olan Handan 2013’de Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz ve ekibinin başarılı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hayallerine kavuşmak için derslerine dört elle sarılan genç kız, fizyoterapi bölümünden mezun oldu. Çocukluğu hastanelerde geçen, karaciğer nakliyle yeni bir hayata başlayan Handan, sağlıkçı olma hayalini de gerçeğe çevirdi. Fizyoterapist olan Handan, mezuniyet belgesini eline alıp nakil olduğu hastanede meslektaşlarıyla heyecanını paylaştı, terapi seanslarına katıldı.

Şimdi iş arıyor

Bir an önce mesleğine adım atabilmek için iş aramaya başladığını belirten Handan Ülker, şunları söyledi:

“İsteyerek sağlık sektörünü seçtim. Doğduğumdan beri hastanenin içindeyim.

Çocukluğu hastanede geçen kişiler belki hastanelerden kaçıyordur ama ben aksine hastaların durumlarını iyi bildiğim için hastanede daha fazla zaman geçirmek istedim, onların yanında olmak istedim. Bu mesleği seçtiğim için mutluyum. Şu anda İzmir’de iş arıyorum.”