Bağış rekortmenlerine ödül

Türk Kızılayı tarafından 200’ün üzerinde kan bağışı yapan üç gönüllüye İzmir’de düzenlenen törenle ödülleri verildi. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’nün İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde düzenlediği törende konuşan Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkez Müdürü Gökay Gök, “Bölgemizin ihtiyacı olan 351 bin ünite kanın tümü, gönüllü bağışçılarından sağlanıyor. Kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak için kampanya ve çocuklara yönelik eğitimlerimiz sürüyor” dedi. İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop da kan vermenin insan sağlığı için çok önemli olduğunu belirtti. İZMİR AA