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    HaberlerEgeBağış rekortmenlerine ödül
    12.10.2019 - 00:44 |

    Bağış rekortmenlerine ödül

    Bağış rekortmenlerine ödül

    Türk Kızılayı tarafından 200’ün üzerinde kan bağışı yapan üç gönüllüye İzmir’de düzenlenen törenle ödülleri verildi. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’nün İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde düzenlediği törende konuşan Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkez Müdürü Gökay Gök, “Bölgemizin ihtiyacı olan 351 bin ünite kanın tümü, gönüllü bağışçılarından sağlanıyor. Kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak için kampanya ve çocuklara yönelik eğitimlerimiz sürüyor” dedi. İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop da kan vermenin insan sağlığı için çok önemli olduğunu belirtti. İZMİR AA

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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