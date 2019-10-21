21.10.2019 - 01:09 |
Bağışlanan kitaplar öğrencilerle buluştu
Buca Belediyesi, “Konser bizden, kitap sizden” sloganıyla topladığı kitapları ihtiyaç sahibi okullara bağışladı. Kitap bağışlarının yıl boyu devam edeceğini ifade eden Başkan Erhan Kılıç, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla buluşması bizler için çok önemli. Kitaplarınızı bağışlayın ki yarınlarımız romanlar kadar güzel olsun” dedi.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.