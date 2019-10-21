Bağışlanan kitaplar öğrencilerle buluştu

Buca Belediyesi, “Konser bizden, kitap sizden” sloganıyla topladığı kitapları ihtiyaç sahibi okullara bağışladı. Kitap bağışlarının yıl boyu devam edeceğini ifade eden Başkan Erhan Kılıç, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla buluşması bizler için çok önemli. Kitaplarınızı bağışlayın ki yarınlarımız romanlar kadar güzel olsun” dedi.