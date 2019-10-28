‘Bahane bulmadık hizmet ürettik’

Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Dikili’nin geleceği için barışçıl bir dille herkesi kucakladık” dedi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, altı aylık görev süresini Halk Buluşması’nda ilçe sakinleriyler birlikte değerlendirdi. Kısa sürede birçok ilki gerçekleştirdiklerini belirten Kırgöz, “Mali yapısı kötü bir belediye olabiliriz ancak hiçbir zaman bu bahanelerin arkasına saklanmadık. İlçemizin geleceği için herkesle el ele verip işe koyulduk. Kavgacı değil barışçıl bir dil benimsedik” dedi. Tamamlanan ve planlanan projeleri anlatan Kırgöz, şöyle konuştu:

‘Her köşeye el attık’

“Dikili’mizin trafiğine nefes aldıracak çevreyolu projemizi hayata geçirdik, Bademli, İslamlar ve Kabakum mahallelerimizi 15 kilometre sıcak asfaltla buluşturduk. 20 bin metrekare kilit parke ve granit taşı döşedik. 10 kilometre üretim yolu açtık, 25 kilometre mevcut üretim yollarının sathi kaplamasını gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan her noktada yol çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Su ve jeotermali için 22 kilometrelik iletim hatlarının yenileme çalışmasını başlattık. Yaşayan Sokaklar Projesi’nin startını verdik. 20 bin metrekare çimlendirme, 895 ağaç dikimi, 12 bin adet süs bitkisini Dikili’mizle buluşturduk. Eğitim önceliğimiz dedik geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğitim setimizi hediye ettik. Sağlıklı nesiller için spora önem verdik, Dikili Erdal İnönü Stadı’mızın yan sahalarını çimle buluşturduk.”

Soyer’e teşekkür

Halk buluşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kurulan bağın önemine de değinen Başkan Kırgöz, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımız Sayın Tunç Soyer başta olmak üzere, tüm daire başkanları, birim müdürleri ve tüm büyükşehir çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

‘KÜLTÜR VE TURİZMDE ATAĞA GEÇTİK’

Dikili’yi hem kültürel etkinliklerle hem turizmiyle ayakta tutma hedefinde oldukları belirten Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Kültür sanat etkinlikleri ve festivallerimizle büyük beğeni topladık. Yaz konserleri ile başlayan kültür etkinliklerimizin finalini üç gün boyunca süren Dikili Kültür Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali ile taçlandırdık. Midilli-Dikili seferlerini başlattık” dedi.