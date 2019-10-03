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    HaberlerEge‘Balık pulu’na çare yerli ilaç
    03.10.2019 - 02:23 |

    ‘Balık pulu’na çare yerli ilaç

    Turgutlu’nun kırsal 7 mahallesinde yaşayan, balık pulu hastalığıyla mücadele eden yaklaşık 150 kişiye, Sağlık Bakanı Koca’nın emriyle ücretsiz ilaç dağıtıldı

    ‘Balık pulu’na çare yerli ilaç

    Manisa’nın Turgutlu ilçesinin kırsal mahallesinde yaşayan, tedavisi bulunmayan balık pulu hastalığıyla mücadele eden yaklaşık 150 kişiye, Sağlık Bakanlığı tarafından yerli ilaç dağıtıldı. Gökgedik, Kayrak, Yukarı Bozkır, Osmancık, Dalbahçe ile Güney mahallelerinde yaşayan, ciltleri pul pul olması nedeniyle güneşe çıkamayan hastaların ‘tedavisini bulun’ çağrısını duyan bakanlık, harekete geçti. Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yerli üretim ilaçları hastalara ücretsiz olarak dağıttı. Hastalardan Yasin Kaçır, ilaçları kullanmaya başladıklarını belirtti, “Devletimize minnet duyuyoruz. İlacın faydasını gördük ve şu an çok memnunuz” dedi.

    ‘Balık pulu’na çare yerli ilaç


    Bakan Koca’ya teşekkür

    Cennet Karaman da birçok akrabasının balık pulu hastası olduğunu ifade etti, “Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.
    Çatalköprü Mahallesi Muhtarı Mustafa Teker de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti. Bölgede yaklaşık 150 civarında balık pulu hastası olduğuna dikkat çeken Teker, şunları söyledi:

    “Kullandıkları ilaçlar tedavülden kaldırıldığı için sıkıntı yaşıyorlardı. Sağolsun Sağlık Bakanımız devreye girdi, aynı ilacın muadili üretildi. Bu hastalarımıza ilaçlarını gönderdi. Kardeşlerimiz memnunlar ve ilaçların çok faydalı olduğunu söylüyorlar.”

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