BİST100.216-0,13EURO6,420,13USD5,780,24ALTIN279,150,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBalıkesir’e yatırım müjdesi
    26.10.2019 - 01:49 |

    Balıkesir’e yatırım müjdesi

    AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu’nu ziyaret etti, kentin dört ilçesi Bigadiç, Susurluk, Gönen ve Havran’da Gençlik Merkezi yapılması konusunda söz aldı.

    Balıkesir’e yatırım müjdesi

    Vekiller, Bandırma’ya yapılacak olan spor salonu ve yüzme havuzunun proje ve etüt çalışmasının tamamlandığını ve ihale aşamasına geçildiğini, Karesi’deki okullara da basketbol potaları ve voleybol sahaları yapılacağını belirtti. Ayrıca; Bigadiç, Susurluk, Gönen ve Havran’da yapılacak olan gençlik merkezleri için de destek istedi.

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
    daha fazla video için
    25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

    Dehşet! İki kadın boş arazide göğsünden vurulmuş halde bulundu

    Türkiye'den o ülke için seyahat uyarısı

    Türkiye'den o ülke için seyahat uyarısı

    Af çıkacak mı? 2019 Genel Af Yasasında son durum ne?

    Af çıkacak mı? 2019 Genel Af Yasasında son durum ne?

    KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? KYK'dan açıklama geldi mi?

    KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? KYK'dan açıklama geldi mi?

    Sıradaki Haber