Balıkesir’e yatırım müjdesi

Vekiller, Bandırma’ya yapılacak olan spor salonu ve yüzme havuzunun proje ve etüt çalışmasının tamamlandığını ve ihale aşamasına geçildiğini, Karesi’deki okullara da basketbol potaları ve voleybol sahaları yapılacağını belirtti. Ayrıca; Bigadiç, Susurluk, Gönen ve Havran’da yapılacak olan gençlik merkezleri için de destek istedi.