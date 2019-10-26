26.10.2019 - 01:49 |
Balıkesir’e yatırım müjdesi
AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu’nu ziyaret etti, kentin dört ilçesi Bigadiç, Susurluk, Gönen ve Havran’da Gençlik Merkezi yapılması konusunda söz aldı.
Vekiller, Bandırma’ya yapılacak olan spor salonu ve yüzme havuzunun proje ve etüt çalışmasının tamamlandığını ve ihale aşamasına geçildiğini, Karesi’deki okullara da basketbol potaları ve voleybol sahaları yapılacağını belirtti. Ayrıca; Bigadiç, Susurluk, Gönen ve Havran’da yapılacak olan gençlik merkezleri için de destek istedi.
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