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    HaberlerEge Haberleri ‘Balıkesir’i kenetledik’
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    06.12.2019 - 00:02 |

    ‘Balıkesir’i kenetledik’

    ‘Balıkesir’i kenetledik’

    MHP Edremit İlçe Başkanlığı görevine başlayan Halil Görmen ve yeni yönetimini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan 9 milletvekilimiz ile birlikte şehir için isteyeceğiz. Bu şehirde diyalog kapılarını sonuna kadar açtık, şehri kenetledik” dedi. Cumhur İttifakı olarak Balıkesir’de uyum içinde çalıştıklarını belirten Yılmaz, “Halil kardeşim başkanlığındaki MHP Edremit İlçe Teşkilatı’nın ilçe için iyi işler yapacağına inanıyorum. Mesele millete hizmet etmek. Bu yüzden kendisinin her zaman arkasındayız” dedi.

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