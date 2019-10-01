Balkan turnuvasına Türk damgası

İzmir’de düzenlenen BVA Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda kadınlarda Merve Çelebi-Bahanur Gökalp, erkeklerde ise Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Altı ülkeden 28 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyon sporculara kupalarını ve madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. 3 gün süren şampiyonada kadınlar finalinde Merve ve Bahanur, Bulgar rakiplerini 2-0’la geçerken, erkekler finalinde ise Murat ve Volkan, Selçuk Seferci ve Sefa Urlu ikilisini 2-0 yenerek birincilik kürsüsüne çıktı.