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    HaberlerEgeBalkart’la öğrenciye indirimli yolculuk
    26.10.2019 - 01:55 |

    Balkart’la öğrenciye indirimli yolculuk

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, şehir içi otobüs hatlarında öğrencilere yüzde 17 indirim yapılmasına oybirliğiyle karar verdi.

    Balkart’la öğrenciye indirimli yolculuk

    2 lire olan öğrenci tarifesi 1.65’e, 3 lira olan KYK Kampüs öğrenci tarifesi de 2.5 liraya indirildi. Aradaki farklar belediye bütçesinden sübvanse edilecek. Meclis tolantısında konuşan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencileri düşündeklerini belirtti, “Onlar için her fedakârlığı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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