26.10.2019 - 01:55 |
Balkart’la öğrenciye indirimli yolculuk
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, şehir içi otobüs hatlarında öğrencilere yüzde 17 indirim yapılmasına oybirliğiyle karar verdi.
2 lire olan öğrenci tarifesi 1.65’e, 3 lira olan KYK Kampüs öğrenci tarifesi de 2.5 liraya indirildi. Aradaki farklar belediye bütçesinden sübvanse edilecek. Meclis tolantısında konuşan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencileri düşündeklerini belirtti, “Onlar için her fedakârlığı yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.