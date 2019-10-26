Balkart’la öğrenciye indirimli yolculuk

2 lire olan öğrenci tarifesi 1.65’e, 3 lira olan KYK Kampüs öğrenci tarifesi de 2.5 liraya indirildi. Aradaki farklar belediye bütçesinden sübvanse edilecek. Meclis tolantısında konuşan Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencileri düşündeklerini belirtti, “Onlar için her fedakârlığı yapmaya çalışıyoruz” dedi.