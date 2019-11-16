17.11.2019 - 00:59 |
BALTOK için önemli bir adım
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALTOK A.Ş. tarafından modern, güvenilir ve ekonomik nitelikli konut projeleri üretmek amacıyla 2016 yılından temeli atılan ve 10 Ekim 2018’de yapımı durdurulan Yeni Karesi Konutları’nın inşaatı, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatı ile yeniden başlayacak.
Konutların ‘Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi’ 16 Aralık’ta Avlu Sergi Salonu’nda, saat 14.00’de gerçekleştirilecek. Proje; 77 bin metrekare arazi üzerine inşa edilecek.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.