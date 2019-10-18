18.10.2019 - 00:31 |
Baraj ve göletlere 1.5 milyon balık
Devlet Su İşleri (DSİ) 2’nci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretme Tesisleri’nde, bu yıl 1 milyon 420 bin pullu sazan üretti. Balıklar, boyları 6 ile 8 santimetreye ulaşınca İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Muğla’daki barajlara ve göletlere bırakıldı.
İzmir’deki Beydağ Baraj Gölü’ne 150 bin, Çaltıkoru Baraj Gölü’ne 50 bin, Kestel Baraj Gölü’ne 60 bin, Yortanlı Baraj Gölü’ne 50 bin, Manisa’daki Marmara Gölü’ne 100 bin, Demirköprü Baraj Gölü’ne 100 bin, Sevişler Baraj Gölü’ne 60 bin, Aydın’daki Çine Baraj Gölü’ne 100 bin, Yaylakavak Baraj Gölü’ne 50 bin, Denizli’deki Işıklı Gölü’ne ise 140 bin, Muğla’daki Akköprü Baraj Gölü’ne ise 80 bin yavru balık salındı. Uşak’taki göletlere bırakılan balık sayısı ise 20 bin oldu. l İZMİR DHA
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