Baraj ve göletlere 1.5 milyon balık

İzmir’deki Beydağ Baraj Gölü’ne 150 bin, Çaltıkoru Baraj Gölü’ne 50 bin, Kestel Baraj Gölü’ne 60 bin, Yortanlı Baraj Gölü’ne 50 bin, Manisa’daki Marmara Gölü’ne 100 bin, Demirköprü Baraj Gölü’ne 100 bin, Sevişler Baraj Gölü’ne 60 bin, Aydın’daki Çine Baraj Gölü’ne 100 bin, Yaylakavak Baraj Gölü’ne 50 bin, Denizli’deki Işıklı Gölü’ne ise 140 bin, Muğla’daki Akköprü Baraj Gölü’ne ise 80 bin yavru balık salındı. Uşak’taki göletlere bırakılan balık sayısı ise 20 bin oldu. l İZMİR DHA