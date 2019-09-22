Başarı kaçınılmaz

İzmir’in Tire ilçesindeki AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’na katılan Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yerel seçimleri değerlendirdi.

Daha sözümüz var

Kuruldukları günden bu yana vatandaşın refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını belirten Dağ, “Bugün birkaç belediye kazanıp iktidar hayalleri kuranların hedefi bizimkinden farklı” dedi. AK Parti’nin kuruluşunun zor bir dönemde gerçekleştiğini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

“Esas sınav şimdi, bu ülkeye ve dünyaya dair söyleyecekleri olanların, AK Parti çatısı altında daha aktif mücadele edeceği günleri yaşıyoruz. Elimizdeki bilimisel veriler, 13 seçimdeki başarımızın, 2023 ve 2024 seçimlerinde de devam edeceğini gösteriyor. Yarınlarda da ülkemiz için çabalayıp güzel işler yapmaya devame deceğiz.”

Aşure dağıttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi’nde aşure dağıttı. AK Parti Konak İlçe Teşkilatı ve İzmir Kuşulular Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Dağ, muharrem ayının önemine değindi, şu ifadel eri kullandı: “Aşure aslında bize çok güzel şeyler anlatıyor. Çeşit çeşit meyve ve sebzenin nasıl güzel bir birliktelik sağladığını görüyoruz. Ülkemiz de birçok mezhepten, etnik kökenden ve siyasi görüşten vatandaşımız var. Bu kadar rengin bir arada olması bizi çok daha güçlü kılacak. Bu beraberliği bozmak için terör faaliyeti içerisinde bulunanları lanetliyoruz” dedi.