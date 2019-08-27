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    HaberlerEgeBaşarı, sınırları aştı
    27.08.2019 - 03:14

    Başarı, sınırları aştı

    Robotik böbrek üstü bezi cerrahisinde uzmanlaşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları, dünyaca ünlü Gland Surgery tıp dergisine makale yazıp deneyimlerini anlattı

    Başarı, sınırları aştı

    Avrupa’da en çok robotik böbrek üstü bezi cerrahisi yapan üçüncü merkez konumundaki Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay, dünyaca ünlü Gland Surgery tıp dergisinin haziran ayı sayısında Doç. Dr. Varlık Erol ve Uzm. Dr. Murat Özdemir ile yazdığı “Robotic Adrenalectomy” adlı makalede, robotik böbreküstü bezi cerrahisi konusunda deneyimlerini ve konunun literatürdeki güncel durumunu anlattı.

    Ege Üniversitesi’nin bu alanda hizmet veren Türkiye’deki az sayıda kurumun arasında yer aldığını, konu üzerine verdikelri eğitimlerle de öne çıktıklarını bbelirten Prof. Dr. Makay, Gland Surgery dergisinin endokrin cerrahisi alanında prestijli bir dergi olduğunu ifade etti.

    Gelen ilk davet

    Derginin davet ile yazı istediğini dile getiren Prof. Dr. Makay, “Gland Surgery dergisi tarafından duayen bilim insanlarının yer aldığı editörler kuruluna da davet edildim. Bu, Türkiye adına bu dergiden alınan ilk davet, tabii ki ben de gururla kabul ettim. Robotik cerrahi ile ilgili özel sayı için de editörlük teklifi aldık. Önümüzdeki yıl yayınlanacak olan bu özel sayı ile hem kurumum adına hem de ülkem adına editörlük yapacak olmaktan ötürü heyecanlı ve mutluyum. Dergide daha önce başka yazılarımızı da yayınladılar” diye konuştu.

     

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