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    30.11.2019 - 03:32 |

    Başarılarla dolu 30 yıl

    HyundaI Türkiye, bu yıl ki geleneksel bayi toplantısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenledi.

    Başarılarla dolu 30 yıl

    Toplantıya tüm Türkiye’den yetkili bayi yöneticileri, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ile Hyundai Türkiye Başkanı Mr. Ickkyun Oh katıldı.

    Prensibimiz dürüstlük

    Hyundai ile birlikte 30. yılını kutlayan Yükseliş Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, 30. Yıl Plaketi’ni Kibar ve Mr. Oh’un elinden aldı. Yükseliş Şirketleri olarak tüm bağlı şirketlerimizde olduğu gibi Hyundai markasını da en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını bildiren Alaattin Yüksel, 30 yılı müşteri memnuniyetini ve dürüşt çalışma prensibini esas alarak aştıklarını, çalışmalarını bu eksende sürdürdüklerini dile getirdi.

    İlk showroomunu 1990 yılında hizmete açan Yükseliş Hyundai, açıldığından bu yana perakende satışta sürekli ilk üç içinde yer alarak Türkiye’nin toplamda en çok araç satan bayisi, en çok servis girişine sahip bayisi oldu.

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